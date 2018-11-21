Дефицит бензина в Карелии прибавил работы УФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии рекомендует владельцам АЗС сообщать о фактах нехватки бензина и дизельного топлива, чтобы ведомство имело возможность отреагировать на такие жалобы.

"Могут к нам обращаться, указывать проблемы, которые они видят, и мы будем даже за это благодарны – мы будем в унисон работать с нашими федеральными коллегами, информацию из первых рук передавать… Мы начнем разбираться. Если это будет компетенция наших коллег (УФАС в других регионах, - прим. ред.), то направим им с нашими комментариями. Если наша компетенция, то сами проведем проверку", – пояснил руководитель УФАС Артур Пряхин.

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