Дефицит бюджета Карелии за два первых месяца 2023 года составил 2,1 млрд рублей

Минфин Карелии подвел итоги исполнения бюджета республики за 2 месяца зимы.

В Министерстве финансов Республики Карелия подвели итоги исполнения бюджетов за январь–февраль 2023 года. Доходная часть бюджета составила 9,8 млрд рублей, расходная — 11.9 млрд. Дефицит бюджета, таким образом, составил 2,1 млрд рублей.

Основной статьей доходов стали безвозмездные поступления в бюджет — 7,3 млрд рублей, из которых 2,3 млрд составили дотации, 3,6 млрд — субсидии, 492 млн рублей — субвенции, 543 млн — иные трансферты. Кроме того, 395 млн рублей поступило от Фонда развития территорий.

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет составили 2,5 млрд рублей. Из них более 35% составили акцизы, остальное — налоги на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций.