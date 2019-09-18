Дефицит кадров в полиции Петрозаводска связан с уровнем зарплат, заявил представитель МВД

Нехватка сотрудников в полиции Петрозаводска объясняется в том числе невысоким уровнем зарплат.

Об этом сообщил заместитель начальника городского управления МВД Иван Боровский на заседании Петросовета. Он ответил на вопросы депутатов, которые пожаловались, что наряды полиции порой приезжают на вызовы через 40 минут, пишут "Вести Карелии".

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