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Новости. Общество
16:44, 18 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Дефицит кадров в полиции Петрозаводска связан с уровнем зарплат, заявил представитель МВД

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Нехватка сотрудников в полиции Петрозаводска объясняется в том числе невысоким уровнем зарплат.

Об этом сообщил заместитель начальника городского управления МВД Иван Боровский на заседании Петросовета. Он ответил на вопросы депутатов, которые пожаловались, что наряды полиции порой приезжают на вызовы через 40 минут, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-09-18 18:39:19
Сиротки... Менты, армейские, фсбилы, СК, судьи, таможня, МЧС... забыл как пить дать кого-то. Всех подкормить надо, а то разбегутся в санитарки да в сантехники...
drug
2019-09-18 18:06:38
У них просто нет профсоюза и Ольги Чайка, иначе очередь была бы на работу.
Ded
2019-09-18 17:58:46
Чушь! Просто оптимизировать нужно не рядовой и сержантский состав (что делается), а многочисленную толпу золотопогонных начальников. Вы гляньте: как ни полиционер - так все в чине майора, а то и полковника...
Leopol'd
2019-09-18 17:56:37
Все по анекдоту...
Устроился мужик на работу пожарным. Делится впечатлениями...
-Отличный коллектив, хорошая зарплата, график, униформа. Но как пожар, хоть на работу не ходи!
pupsik
2019-09-18 17:31:13
Сомнительно
Сеня
2019-09-18 17:04:44
С переизбытком дебилов рукамиводителей скорее всего .
Беня
2019-09-18 17:03:08
Такова наша селяви: одной рукой оптимизируем зряплаты и другой машем трагические жесты, сопровождающие разговорчики за кадровый дифцит :)
mobikk
2019-09-18 16:57:48
Полная брехня.
кир
2019-09-18 17:03:39
mobikk, согласен.
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