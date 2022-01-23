Деревообрабатывающим предприятиям Карелии не хватает своего леса, его завозят из других регионов

Лесных ресурсов Карелии перестало хватать деревоперерабатывающим предприятиям республики, поэтому они вынуждены завозить лес из других регионов.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике.

«Конечно, ресурсов не хватает на все инвестиционные проекты, и привозят лес из соседних регионов… Это говорит о том, что наши обрабатывающие производства продвинулись дальше, чем соседних регионов, и мы уже используем, в том числе, сырье из соседних регионов для загрузки наших обрабатывающих мощностей…», — сказал Ермолаев.

По его словам, Минприроды подготовило план мероприятий по более эффективному использованию лесов республики.