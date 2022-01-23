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Деревообрабатывающим предприятиям Карелии не хватает своего леса, его завозят из других регионов

Новости. Экономика
13:41, 24 Января 2022
фото: © Правительство Карелии; «Столица на Онего«

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Лесных ресурсов Карелии перестало хватать деревоперерабатывающим предприятиям республики, поэтому они вынуждены завозить лес из других регионов.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике.

«Конечно, ресурсов не хватает на все инвестиционные проекты, и привозят лес из соседних регионов… Это говорит о том, что наши обрабатывающие производства продвинулись дальше, чем соседних регионов, и мы уже используем, в том числе, сырье из соседних регионов для загрузки наших обрабатывающих мощностей…», — сказал Ермолаев.

По его словам, Минприроды подготовило план мероприятий по более эффективному использованию лесов республики.

 

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Комментарии

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Горожанин
2022-01-24 16:27:35
В Карелии действительно значительные мощности таких предприятий, в том числе для глубокой переработки древесины, какой является производство бумаги и картона. Взять хотя бы крупнейшие ЦБК в Кондопоге и Сегеже. Поэтому объективно действительно могла сложиться такая картина. Ну и "кругляк" за границу сыграл свою роль.
User
2022-01-24 15:53:50
В Карелии тоже Навальный лес украл?
кир
2022-01-24 15:13:26
Бестолочи не могут работать в цифровом веке. Где моделирование ситуации, прогноз и действия? Нет их. :)
Hoвый
2022-01-24 14:25:02
Все краснокнижные лишайники вырубили.
Егор Сидоров
2022-01-24 14:15:59
Конечно, леса не хватит. Откуда в Карелии лес? С послевоенных времен шли варварские рубки. Судя по лесовозам, везущим тонкомер, сейчас валят 30-40 летний подрост. Куда не глянешь одни вырубки. Интересно, что будет дальше?
Экспeрд
2022-01-24 14:08:17
А вот у соседей с таким же климатом...
Гражданин
2022-01-24 14:02:24
Странная логика у данного министра.
Слова Ермолаева: ..наши обрабатывающие производства продвинулись дальше, чем соседних регионов.
Т.е. со слов Ермолаева наши предприятия в разы больше производят продукции чем в соседних регионах.
А можно нам посмотреть итоговые цифры за 2021 г.
Может просто у нас закончился лес, его не заготавливают или цены на лес у нас дороже ?
Гость
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