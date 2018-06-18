10:18, 18 Июня 2018
Дегустация продукции, отмеченной знаком "Сделано в Карелии", пройдет в Петрозаводске
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Корпорация развития Карелии представит лучшие образцы местной продукции на площадке "Точки кипения" в Петрозаводске.
19 июня в Петрозаводске состоится партнерская конференция Корпорации развития Карелии. Она пройдет на базе коворкинг-центра "Точка кипения".
В рамках конференции состоится презентация образцов местной продукции, отмеченных знаком "Сделано в Карелии". Это товары компаний, производящих спиртное, джемы, чай, а также выпечку.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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