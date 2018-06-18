Дегустация продукции, отмеченной знаком "Сделано в Карелии", пройдет в Петрозаводске

Корпорация развития Карелии представит лучшие образцы местной продукции на площадке "Точки кипения" в Петрозаводске.

19 июня в Петрозаводске состоится партнерская конференция Корпорации развития Карелии. Она пройдет на базе коворкинг-центра "Точка кипения".

В рамках конференции состоится презентация образцов местной продукции, отмеченных знаком "Сделано в Карелии". Это товары компаний, производящих спиртное, джемы, чай, а также выпечку.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".