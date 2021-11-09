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Декларация Глазго по лесам не остановит лесозаготовку в Карелии

Новости. Экономика
14:59, 09 Ноября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Международный документ обязывает подписавшие его страны лишь «работать совместно, чтобы остановить процесс утраты лесов».

В начале ноября едва ли не все крупнейшие российские информагентства и федеральные телеканалы выпустили сенсационную новость о том, что «мировые лидеры договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году». Однако если обратиться к самому документу, то можно увидеть, что речь в нем идет лишь о договоренности стран «работать совместно, чтобы остановить и обратить вспять процесс утраты лесов и деградации земель к 2030 году, обеспечивая при этом устойчивое развитие и способствуя инклюзивным преобразованиям в сельских районах». Ни о каком «прекращении вырубки лесов к 2030 году» в декларации нет ни слова.

О том, как подписанный документ повлияет на лесозаготовку в Карелии, читайте в статье «Трудности перевода».

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Комментарии

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Горожанин
2021-11-09 15:51:43
Где - Глазго, а где - Карелия! Глазго нам не указ
ото
2021-11-09 15:36:39
Не будут жить вечно - нечего вопить.
Гость
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