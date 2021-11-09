Декларация Глазго по лесам не остановит лесозаготовку в Карелии

Международный документ обязывает подписавшие его страны лишь «работать совместно, чтобы остановить процесс утраты лесов».

В начале ноября едва ли не все крупнейшие российские информагентства и федеральные телеканалы выпустили сенсационную новость о том, что «мировые лидеры договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году». Однако если обратиться к самому документу, то можно увидеть, что речь в нем идет лишь о договоренности стран «работать совместно, чтобы остановить и обратить вспять процесс утраты лесов и деградации земель к 2030 году, обеспечивая при этом устойчивое развитие и способствуя инклюзивным преобразованиям в сельских районах». Ни о каком «прекращении вырубки лесов к 2030 году» в декларации нет ни слова.

О том, как подписанный документ повлияет на лесозаготовку в Карелии, читайте в статье «Трудности перевода».