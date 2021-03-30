Декларация по доходам онлайн – это быстро и удобно

Налоговики Карелии напоминают плательщикам о преимуществах электронного взаимодействия.

Функционал сервиса "Личный кабинет для физического лица" (ЛК ФЛ) на сайте ФНС постоянно расширяется. Например, сформировать и отправить отчетность по форме 3-НДФЛ (напомним, что ряду категорий налогоплательщиков это необходимо успеть сделать до 30 апреля 2021 года) можно онлайн при помощи данного сервиса без скачивания и установки специальной программы на компьютер.

Плюсы электронной подачи 3-НДФЛ очевидны – это экономия времени, заполнение отчетности из любой точки мира в режиме 24/7, минимизация ошибок, автоматический расчет платежа на основе введенных данных, безопасная передача информации, мониторинг статуса декларации и этапов камеральной проверки в ЛК ФЛ. При этом день отправки декларации онлайн считается днём её подачи.

Для того, чтобы подать декларацию электронно, надо быть (или стать) пользователем ЛК ФЛ, первичный доступ к которому осуществляется либо с помощью логина и пароля, полученных в вашей налоговой инспекции, либо с помощью учетной записи ЕСИА, используемой для входа на Единый портал Госуслуг.

Кроме подачи 3-НДФЛ и мониторинга статуса направленной декларации, а также подачи в электронной форме подтверждающих документов в случае оформления налогового вычета, ЛК ФЛ пополнился в 2021 году новыми "опциями".

Так, хорошая новость появилась для налогоплательщиков-физических лиц, обязанных подавать уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК) в налоговые органы. С марта 2021 года данные налогоплательщики могут формировать и направлять налоговикам уведомления о КИК в электронной форме через сервис ЛК ФЛ, тогда как ранее эта операция была доступна только "на бумаге". Шаблон формы с предзаполненными полями, инструкциями и контрольными показателями располагается в разделе "Жизненные ситуации" – "Иностранные организации (структуры)" Личного кабинета налогоплательщика-физического лица".

Электронный формат призван значительно сэкономить временные затраты налогоплательщиков: до конца представления уведомлений о КИК за 2020 год и финансовой отчетности КИК за ее прошедший завершенный отчетный период остался всего месяц - до 30 апреля 2021 года.

Подключайтесь к сервису, который постоянно совершенствуется. Вы получите актуальную информацию об объектах имущества, проконтролируете состояние расчетов с бюджетом, уплатите налоги онлайн, подадите заявление на зачет или возврат переплаты, заявите предоставление налоговой льготы, запросите справку о состоянии расчетов с бюджетом и сможете быстро и без хлопот получить многие другие документы.

Прямо сейчас интерактивный сервис позволит вам дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита в налоговую инспекцию.