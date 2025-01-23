Налоговая Карелии: режим автоУСН станет доступен предпринимателям республики с 1 февраля

С 2025 года все регионы РФ могут присоединиться к эксперименту по автоУСН.

Всего с начала этого года его выбрали в качестве системы налогообложения уже около пяти тысяч предпринимателей.

Для бизнеса в республике Карелия режим автоУСН станет доступен с 1 февраля.

АвтоУСН — это автоматизированная система налогообложения, при которой налоговая отчетность упрощена, а в большинстве случаев отменена (в том числе и отчетность в Фонд пенсионного и социального страхования), при этом налоги рассчитываются автоматически.

С 2025 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), а также самозанятые ИП вправе перейти на автоУСН с первого числа любого месяца, а не с 1 января, как было раньше. Для этого нужно уведомить налоговый орган о переходе на специальный налоговый режим и об отказе от применения УСН или НПД (налога на профессиональный доход). Например, чтобы предприниматель Карелии начал применять автоУСН с 1 февраля, подать заявление об отказе от УСН и НПД ему нужно до 31 января. В эти же сроки необходимо направить заявление о выборе автоУСН в Личном кабинете ЮЛ, ИП на сайте ФНС или через уполномоченные банки.

Подробнее о порядке перехода на автоУСН и условиях его применение можно узнать здесь.