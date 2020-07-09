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Делать прививки от коронавируса "насильно" не будут

Новости. Общество
19:40, 09 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет добровольной.

Почти два десятка перспективных вакцин от коронавирусной инфекции насчитывается в России, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Те [вакцины], которые сегодня показали себя уже как перспективные кандидаты, это 17 вакцин, и над ними более углубленно ведется работа", – сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Мурашко также отметил, что каждый житель России сможет самостоятельно решить, будет ли он прививаться против новой коронавирусной инфекции, вакцинация будет добровольной.

"В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации", – сказал он.

По словам министра, специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирус, хотя иммунный ответ может быть слабее при бессимптомном течении инфекции.

"Те, которые переболели все-таки тяжело, у них иммунитет сформировался более стойкий. Те, которые перенесли заболевание бессимптомно, видим, что, да, иммунный ответ был слабее, но сказать, что <...> [у тех], которые перенесли коронавирусную инфекцию, абсолютно никак не прореагировала иммунная система, пока таких данных у нас нет", – отметил глава Минздрава РФ.

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кир
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