Делегация из Карелии оценила качества иранского камня

В ходе бизнес-миссии карельская делегация посетила одну из наиболее развитых провинций Ирана, где познакомилась с продукцией камнеобработки.

Третий день работы карельской делегации в Исламской республике Иран под руководством Вице-Премьера Дмитрия Родионова прошёл очень продуктивно, рассказывает из Тегерана генеральный директор Центра по импортозамещению и локализации Алексей Раумо.

Делегация утром разделилась на несколько рабочих групп, каждая по своим направлениям. Форелеводы, под руководством Вице-Премьера Владимира Лабинова направились на заводы по производству кормов, камнеобработчики — в организации по добыче камня, остальная часть делегации, под руководством Вице-Премьера Дмитрия Родионова, выехала для проведения встреч с бизнесом и ознакомления в провинцию Альборз. Этот регион Ирана экономически один из самых развитых, здесь находится более 4 тысяч промышленных предприятий.

Непосредственно на месте состоялся Ирано-Российский Бизнес-Форум с участием Дмитрия Родионова и г-на Пархама Резаи, Президента Торгово- промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Альборз.

Делегация республики представила потенциал Карелии и возможности сотрудничества.

В процессе переговоров найдены общие точки соприкосновения с предприятиями машиностроения, пищевой промышленности и водоочистки, есть планы заместить часть продукции недружественных стран на иранскую.

«За неполные два дня проведено более 10 продуктивных встреч и посещено 8 заводов по камнеобработке» — говорит Вячеслав Комаров, генеральный директор компании «Карелфорум», которая недавно с успехом провела первый международный форум по камнеобработке.

Были приятно удивлены качеством иранского камня — мрамора и гранита. Иранские предприятия готовы к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. При этом рассчитываем насытить российский рынок разнообразными облицовочными материалами из Ирана. Мрамор придётся импортировать в формате полуфабрикатов, а гранит мы сможем поставлять в форме блоков, обеспечивая российские предприятия широким спектром сырья.

«Несколько соглашений, планируемых к подписанию на днях, откроют новую страницу в Российско-Иранском экономическом сотрудничестве» — поясняет Дмитрий Фабрикантов, председатель Ассоциации камнеобработчиков Карелии и вице-президент Союза промышленников и работодателей Республики Карелия.

Во второй половине дня основная часть делегации продолжила работу на предприятиях провинции. Были получены ценные данные о производстве кормов, пищевой продукции и кормов. Переговоры между карельскими бизнесменами и иранскими контрагентами продолжались до позднего вечера.