Делегаты Федерации лыжных гонок РФ приедут в Петрозаводск на семинар

На Кургане 10-11 октября впервые состоится всероссийский семинар делегатов по лыжным гонкам, сообщили в Минспорта Карелии.

Мероприятие пройдет под руководством технического делегата FIS, судьи Всероссийской категории Игоря Беломестнова.

Цель семинара – подготовка технических делегатов для обеспечения качественного проведения международных и всероссийских соревнований. Также в рамках мероприятия запланировано подведение итогов соревновательного сезона 2018-2019 годов, назначение технических делегатов на новый спортивный сезон.

Летом в Петрозаводске побывал представитель Федерации лыжных гонок, эксперт международного класса по гомологации лыжных трасс Игорь Беломестнов. По итогам его визита было принято решение о проведении в городе чемпионата СЗФО по лыжным гонкам.