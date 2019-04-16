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Новости. Общество
12:44, 16 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Дело о мошенничестве при реконструкции детсада в Петрозаводске продолжают расследовать

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В Петрозаводске продолжается расследование уголовного дела по факту мошенничества при реконструкции детского сада на улице Ленинградской, сообщает Следком по Карелии.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада на улице Ленинградской.

После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата.
Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.

В декабре 2018 года по делу следователем Следственного комитета назначена судебная строительная экспертиза в целях установления объемов выполненных работ и размера похищенных бюджетных средств, выполнение которой до настоящего времени не завершено.

Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям более чем в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-16 12:55:08
Что значит компания предоставила акты выполненных работ содержащие ложные и недостоверные сведенья?Насколько я знаю акты подписываются не только стороной подрядчика , но и стороной заказчика. Получается что все в доли , однако.
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