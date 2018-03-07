Дело об убийстве в интернате для престарелых в Карелии дошло до суда

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела об убийстве постояльца интерната для престарелых и инвалидов в Олонецком районе.

"Олонецким межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия закончено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - говорится в сообщении СУ СК. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу".

По версии следствия, вечером 22 декабря 2017 года обвиняемый, проживая в доме-интернете для престарелых и инвалидов в Олонецком районе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с другим постояльцем. В ходе конфликта, считает следствие, обвиняемый нанес мужчине ножевое ранение, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время предполагаемый убийца заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.