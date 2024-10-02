Дело пахнет не парфюмом, а двумя годами колонии: дорогую туалетную воду украл житель Петрозаводска

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли кражу из магазина косметики.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление о краже от сотрудников магазина косметики, который находится в одном из местных торговых центров. В ходе инвентаризации была выявлена недостача товара в размере двух десятков тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению хищения причастен 18-летний горожанин. Молодой человек ранее привлекался к ответственности за имущественные преступления. Он дал признательные показания.

По словам подозреваемого, он зашёл в торговый павильон и приметил там мужские духи стоимостью около 11 000 рублей, решив спрятать две упаковки туалетной воды в карманы верхней одежды и вынес их из магазина. Впоследствии похищенное он сбыл неустановленному лицу, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Ущерб составил 22 798 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье кража. Петрозаводчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.