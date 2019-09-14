Дело против члена запрещенных Свидетелей Иеговы возбудили в Петрозаводске

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В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении последователя запрещенного в России движения Свидетелей Иеговы.
"Подозреваемым по нему стал житель Петрозаводска. Он был задержан на своем рабочем месте, а затем допрошен. Его подозревают по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), следователь взял с него подписку о невыезде", - сообщает информационно-аналитический центр "Сова".
Издание уточняет, что в июле как минимум в 17 домах верующих прошли обыски, а в отношении трех человек были возбуждены уголовные дела.
Верховный суд России в 2017 году принял решение о признании управленческого центра Свидетелей Иеговы в России и 395 местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы экстремистскими.
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