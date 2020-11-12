Дело зампредседателя Петросовета Матвеева, обвиняемого в получении взятки в 4 млн рублей, дошло до суда

В Петрозаводский суд поступило уголовное дело обвиняемого в получении 4-миллионной взятки зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева, а также дело обвиняемого в даче взятки Матвееву строителя Александра Ивина.

В четверг, 12 ноября, Петрозаводский суд получил уголовное дело зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева. Рассматривать дело будет судья Роман Парамонов.

В этот же день суд получил уголовное дело фактического руководителя занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина, обвинительное заключение по которому, как и по делу Матвеева, утвердил прокурор Карелии Карен Габриелян. Рассматривать дело Ивина предстоит судье Наталье Федичевой.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в два миллиона рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже Александр Ивин, а также директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов. По имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матееву отрицает.

Ивин и Кротов, считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее 4-этажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Но Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали каким-то образом решить этот вопрос. Кстати, по версии следствия, первоначально планировалось передать Матвееву четыре миллиона рублей и поэтому ему вменяется в вину такая большая сумма.

Как мы ранее сообщали, Матвеев и Ивин, уголовные дела которых расследовал следователь по особо важным делам Следкома Александр Брюханов, заключили досудебное соглашение со следствием. Оно означает признание вины и согласие сотрудничать с правоохранительными органами. Благодаря "досудебке" подсудимым назначается более мягкое наказание: не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания до 15 лет лишения свободы.

Что касается Кротова, то уголовное дело в отношении него прекращено. Поскольку, по данным нашего издания, он написал явку с повинной о передаче им вместе с Ивиным взятки Матвееву и сотрудничал со следствием. Поэтому, согласно закону, Кротов освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении.

Матвеева и Ивина защищают опытные адвокаты: соответственно Александр Яковлев и Светлана Вечерская. О даче каких-либо комментариев, касающихся дальнейшей возможной судьбы своих доверителей, защитники отказались.

В настоящее время в отношении Матвеева и Ивина продолжает действовать назначенная им судом норма ЗОД – запрет определенных действий. Им, в частности, запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, выходить из дома с 20.00 до 6 часов утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений, жалоб и ходатайств, связанных с их уголовными делами.

Поскольку ЗОД по отношению к Матвееву и Ивину после 18 ноября истекает, 16 ноября судья петрозаводского суда Екатерина Хомякова рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде ЗОД Александру Ивину. Аналогичное ходатайство надзорного ведомства по отношению к Матвееву на следующий день 17 ноября рассмотрит другой судья Олег Грабчук.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу. Напомним, что 17 июля сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии был задержан и на следующий день арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Как мы ранее сообщали, деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, дело которого также расследует Александр Брюханов, якобы передал Матвеев.