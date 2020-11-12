890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач назвал сроки полного восстановления здоровья после COVID-19 1
12.11.2020 22:00
Коронавирус забрал жизни еще двух жителей Карелии: число жертв пандемии достигло 66 человек 3
Сегодня 09:15
Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян 6
12.11.2020 19:10
За сутки в Карелии 53 ребенка заболели коронавирусом 1
Сегодня 10:24
Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам 4
Сегодня 08:55
В Петрозаводске ищут водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе (ВИДЕО) 2
Сегодня 15:15

Дело зампредседателя Петросовета Матвеева, обвиняемого в получении взятки в 4 млн рублей, дошло до суда

Новости. Общество
16:10, 13 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

В Петрозаводский суд поступило уголовное дело обвиняемого в получении 4-миллионной взятки зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева, а также дело обвиняемого в даче взятки Матвееву строителя Александра Ивина.

В четверг, 12 ноября, Петрозаводский суд получил уголовное дело зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева. Рассматривать дело будет судья Роман Парамонов.

В этот же день суд получил уголовное дело фактического руководителя занимающегося строительством ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина, обвинительное заключение по которому, как и по делу Матвеева, утвердил прокурор Карелии Карен Габриелян. Рассматривать дело Ивина предстоит судье Наталье Федичевой.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в два миллиона рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже Александр Ивин, а также директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов. По имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матееву отрицает.

Ивин и Кротов, считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее 4-этажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Но Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали каким-то образом решить этот вопрос. Кстати, по версии следствия, первоначально планировалось передать Матвееву четыре миллиона рублей и поэтому ему вменяется в вину такая большая сумма.

Как мы ранее сообщали, Матвеев и Ивин, уголовные дела которых расследовал следователь по особо важным делам Следкома Александр Брюханов, заключили досудебное соглашение со следствием. Оно означает признание вины и согласие сотрудничать с правоохранительными органами. Благодаря "досудебке" подсудимым назначается более мягкое наказание: не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания до 15 лет лишения свободы.

Что касается Кротова, то уголовное дело в отношении него прекращено. Поскольку, по данным нашего издания, он написал явку с повинной о передаче им вместе с Ивиным взятки Матвееву и сотрудничал со следствием. Поэтому, согласно закону, Кротов освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении.

Матвеева и Ивина защищают опытные адвокаты: соответственно Александр Яковлев и Светлана Вечерская. О даче каких-либо комментариев, касающихся дальнейшей возможной судьбы своих доверителей, защитники отказались.

В настоящее время в отношении Матвеева и Ивина продолжает действовать назначенная им судом норма ЗОД – запрет определенных действий. Им, в частности, запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, выходить из дома с 20.00 до 6 часов утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений, жалоб и ходатайств, связанных с их уголовными делами.

Поскольку ЗОД по отношению к Матвееву и Ивину после 18 ноября истекает, 16 ноября судья петрозаводского суда Екатерина Хомякова рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде ЗОД Александру Ивину. Аналогичное ходатайство надзорного ведомства по отношению к Матвееву на следующий день 17 ноября рассмотрит другой судья Олег Грабчук.

Заключение Валерием Матвеевым досудебного соглашения привело к новому резонансному делу. Напомним, что 17 июля сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии был задержан и на следующий день арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Как мы ранее сообщали, деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, дело которого также расследует Александр Брюханов, якобы передал Матвеев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2020-11-13 17:08:59
Заместитель председателя Петросовета и Председатель данного ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО органа.
Ужас - преступники !!!
Как теперь можно доверять власти ???
Будет смешно если ему дадут 3--4 года лишения свободы.
Уважаемый суд - мы жители города будем ждать справедливого приговора: 7.5 лет колонии строго режима с конфискацией имущества.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

Сегодня 12:40
Капитал
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 12:35
Когда лениться не грех
Сегодня 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 4
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»