На подозреваемого в поджоге Успенской церкви подростка завели дело

В отношении 15-летнего подростка подозреваемого в поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в карельской Кондопоге возбудили уголовное дело.

"В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога")", - сказал ТАСС источник, не уточнив подробностей.

Представитель Следственного управления СК РФ по Карелии Ольга Голубенко не комментирует эту информацию. Она лишь отметила, что "возбуждено несколько дел".

Ранее сообщалось, что после пожара возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия").

Построенная в 1774 году Успенская церковь была одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, ее высота - 42 метра. Храм был объектом культурного наследия федерального значения.

Пожар произошел утром 10 августа. По предварительным данным МЧС, церковь подожгли. Подозреваемым в поджоге является 15-летний подросток. Его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.