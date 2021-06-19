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Демонтированный ларек-фургон по-наглому вернулся в микрорайон Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:41, 20 Июня 2021

Автоларек, который мэрия убрала с газона на улице Ровио, вернулся.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру», на котором запечатлено, как 19 июня в 10.37 автоларек в нарушение всех правил ПДД проезжает по пешеходному переходу на тротуар, а после паркуется на газоне, откуда ранее был убран.

Днем ранее, 18 июня, власти карельской столицы сообщили, что на Кукковке больше нет незаконного торгового объекта.

Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска Евгений Перов сообщил, что властям удалось добиться удаления торгового фургона с улицы Ровио. Об этом он сообщил у себя в соцсети. Перов разместил фото улицы, на которой больше нет незаконного торгового объекта.


фото администрации Петрозаводска

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