16:55, 22 Июля 2019
Демонтированный на Древлянке остановочный комплекс с ларьком увезут на Старую Кукковку
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Городские власти информируют владельца торгового павильона на Лососинском шоссе о его демонтаже, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.
Администрация сообщает лицам, самовольно установившим остановочный комплекс, торговый павильон и терминал, на Лососинском шоссе, у дома № 22, корп. 1, о том, что с 24 по 28 июля объекты будут демонтированы.
Демонтированные объекты будут вывезены для хранения на улицу Короленко.
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