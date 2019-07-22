Демонтированный на Древлянке остановочный комплекс с ларьком увезут на Старую Кукковку

Городские власти информируют владельца торгового павильона на Лососинском шоссе о его демонтаже, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Администрация сообщает лицам, самовольно установившим остановочный комплекс, торговый павильон и терминал, на Лососинском шоссе, у дома № 22, корп. 1, о том, что с 24 по 28 июля объекты будут демонтированы.

Демонтированные объекты будут вывезены для хранения на улицу Короленко.