День города-2018: какие события нельзя пропустить

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с самыми интересными и яркими событиями праздника.
В этом году карельская столица отмечает свое 315-летие.
11.00 у мемориала "Вечный огонь" состоится торжественная церемония возложения цветов и венков "Негасимый огонь памяти" к братской могиле и могиле Неизвестного солдата.
12.00 - на Онежской набережной, на центральной площадке в створе пр.Ленина, состоится торжественное открытие праздника "Петрозаводск – любимая столица!", посвящённого 315-летию города.
13.30 – на стадионе "Юность" - пл.Кирова - пр.К.Маркса-Онежская набережная – Ротонда пройдет парад участников IV летней детской олимпиады "Маленький чемпион" в рамках Всероссийского олимпийского дня и Дня города Петрозаводска.
14.00 У Загса состоится презентация новых арт-объектов "Скамья влюбленных" и "Скамья примирения".
15.00 - в Доме Кантеле на пр. К. Маркса, 6 пройдет концертная программа "Тебе, любимый город".
14.00 В квартале исторической застройки (ул. Федосовой – ул. Малая Слободская – ул. Куйбышева- Неглинская наб.) состоится ежегодный музейный праздник "Иллюзии Старого города".
С 13.00 на набережной начнутся концерты и шоу программы. Среди выступающих: участники проекта "Голос. Дети", Николай Пищулов и группа "Мысли вслух", группа "Das Kuhn", группа "Milmars", Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии.
В 23.00 начнется концерт Игоря Корнелюка с программой "Золотые хиты".
В полночь состоится праздничный фейерверк.
С полной программой Дня города можно ознакомиться здесь.
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