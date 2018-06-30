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Новости. Общество
09:00, 30 Июня 2018
фото: Культура.РФ

День города-2018: какие события нельзя пропустить

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с самыми интересными и яркими событиями праздника.

В этом году карельская столица отмечает свое 315-летие. 

11.00 у мемориала "Вечный огонь" состоится торжественная церемония возложения цветов и венков "Негасимый огонь памяти" к братской могиле и могиле Неизвестного солдата.

12.00 - на Онежской набережной, на центральной площадке в створе пр.Ленина, состоится торжественное открытие праздника "Петрозаводск – любимая столица!", посвящённого 315-летию города.

13.30 – на стадионе "Юность" - пл.Кирова - пр.К.Маркса-Онежская набережная – Ротонда пройдет парад участников IV летней детской олимпиады "Маленький чемпион" в рамках Всероссийского олимпийского дня и Дня города Петрозаводска.

14.00 У Загса состоится презентация новых арт-объектов  "Скамья влюбленных" и "Скамья примирения".

15.00 - в Доме Кантеле на пр. К. Маркса, 6 пройдет концертная программа "Тебе, любимый город".

14.00 В квартале исторической застройки (ул. Федосовой – ул. Малая Слободская – ул. Куйбышева- Неглинская наб.) состоится ежегодный музейный праздник "Иллюзии Старого города".

С 13.00 на набережной начнутся концерты и шоу программы. Среди выступающих: участники проекта "Голос. Дети", Николай Пищулов и группа "Мысли вслух", группа "Das Kuhn", группа "Milmars", Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии.

В 23.00 начнется концерт Игоря Корнелюка с программой "Золотые хиты".

В полночь состоится праздничный фейерверк.

С полной программой Дня города можно ознакомиться здесь.

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