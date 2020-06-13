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День города Петрозаводск проведет в новом формате

Новости. Общество
13:56, 14 Июня 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа
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Власти Петрозаводска рассказали о новом формате проведения Дня города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска, 27 июня Петрозаводск отметит 317-й День рождения. К этой дате будет создан фильм "День города на БИС!", основой которого станут видеоролики, сохранившие всю историю проведения праздника. Будут представлены фрагменты концертов, фестивалей, различных конкурсов и соревнований, выступлений звёзд российской эстрады, парадов и шествий, инициатив горожан.

Также в праздничный день, 27 июня, будет дан старт новому проекту "Прогулки с Марьяне", который направлен на развитие туристической привлекательности Петрозаводска. В формате видеоблога красавица Марьяне, ставшая брендом города, расскажет об одном веке истории карельской столицы, проведёт по популярным местам и малоизвестным уголкам Петрозаводска. Планируется выпуск трёх частей, первая, посвящённая 20-30 годам двадцатого столетия, будет размещена в День города на YouTube-канале, а также в сетях Instagram и "ВКонтакте".

Гостей и жителей столицы республики ждёт фотовыставка "Петрозаводск – сердце Карелии". Экспозиция, представленная в свободном доступе на Советской площади, показывает, как развивался и рос Петрозаводск с 1920 по 2020 годы, превращаясь в важный административный, промышленный, транспортный, культурно-образовательный, туристический центр на Северо-Западе России.

Городской выставочный зал приглашает индивидуальных посетителей и организованные группы (7-10 человек) посетить выставку "Литораль" (Великий Новгород, Петрозаводск, Альта, Норвегия).

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Комментарии

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Владимир11
2020-06-14 14:11:44
Так гулять в День города вживую по набережной можно или нет?
Изя
2020-06-14 14:45:08
Владимир11, Можно , только дистанционно , бухать и веселиться можно только дома , в масках и перчатках ))) :)
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