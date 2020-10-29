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День народного единства в Карелии отпразднуют в онлайн-формате

Новости. Общество
12:29, 30 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В Петрозаводске 4 ноября пройдет осенний онлайн-фестиваль "Марьяне 2020".

Как сообщается на сайте правительства Карелии, ко Дню народного единства Городской дом культуры подарит петрозаводчанам праздничную программу. За два месяца до события уже прошли  фотоконкурс "Дары карельского леса", пять виртуальных экскурсий по городу для петрозаводчан и гостей карельской столицы, которые провела главная героиня осеннего фестиваля – карельская красавица Марьяне, онлайн-конкурсы на лучшую ягодную выпечку "Вот такие пироги" и парад костюмов.

На конкурс лучшей ягодной выпечки было прислано 110 видеорецептов от жителей Петрозаводска и республики. Самыми активными оказались воспитатели города, особенно – Детский сад №64 "Мармеландия", который, наряду с многочисленными пирогами, представил свою коллекцию костюмов на "Осеннее дефиле".

49 участников конкурса ягодных костюмов уже показали свои презентации и получили оценку жюри. Итоги кулинарного парада и осеннего дефиле будут подведены 3 ноября во Дворце торжественных церемоний. Все участники получат благодарственные письма, сувениры, а победители – дипломы и призы.

4 ноября на странице Городского дома культуры в социальной сети "Вконтакте" состоятся две премьеры – клип на песню "Марьяне" и аудио-версия новой "Песни о Карельской столице" (сл. Л. Каприелова, муз. М. Семанькив).

Также будут представлены видео-дефиле участников конкурса ягодных костюмов и официальный концерт, посвященный Дню народного единства. В концерте примут участие солисты и вокальные студии Петрозаводска.

Муниципальные библиотеки города представят информационно-познавательные мероприятия, посвященные Дню народного единства, которые также пройдут в онлайн-формате, на сайте Централизованной библиотечной системы 3 - 5 ноября в 14.00.

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Комментарии

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протестанутый
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