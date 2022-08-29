День первокурсника в Петрозаводске впервые за последние годы пройдет без ковидных ограничений

В Петрозаводском госуниверситете рассказали, как пройдет День первокурсника в 2022 году.

В понедельник, 19 сентября, на стадионе по адресу Герцена 31б в Петрозаводске пройдет фестиваль «PROFEST», посвященный празднованию Дня первокурсника. Об этом информирует Профком обучающихся ПетрГУ.

«PROFEST — фестиваль для первокурсников от Профкома обучающихся ПетрГУ. Студентов ждет насыщенная программа и несколько площадок: концерт, интересные образовательные лекции, творческие и спортивные площадки, а также ярмарка студенческих коллективов и объединений ПетрГУ. На фестивале также пройдет традиционный конкурс „Big Dance Battle“, где 11 институтов танцуют флешмоб, а после голосования компетентного жюри выбирается институт-победитель», — заявляют организаторы.

День первокурсника — традиционный праздник студентов ПетрГУ. Из-за пандемии COVID-19 последние два года мероприятие проходило онлайн. В этом году День первокурсника впервые с 2020 года пройдет в очном формате.