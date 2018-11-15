День Республики стал в Карелии "праздником без даты"

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Республиканские власти не хотят привязывать торжества к исторической памяти?
По логике карельских чиновников, которые перенесли празднование Дня Республики в 2019 году на конец августа, день рождения можно устроить и через два с половиной месяца, если хозяева не успели к нему подготовиться. Почему же тогда никому в Карелии не приходит в голову отложить празднование Дня Победы из-за того, что в Петрозаводске до сих пор не установлена стела "Город воинской славы"?
Читайте об этом в статье "День Республики: праздник без даты"
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