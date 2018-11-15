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Новости. Общество
16:32, 15 Ноября 2018
фото: Валерий Поташов

День Республики стал в Карелии "праздником без даты"

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Республиканские власти не хотят привязывать торжества к исторической памяти?

По логике карельских чиновников, которые перенесли празднование Дня Республики в 2019 году на конец августа, день рождения можно устроить и через два с половиной месяца, если хозяева не успели к нему подготовиться. Почему же тогда никому в Карелии не приходит в голову отложить празднование Дня Победы из-за того, что в Петрозаводске до сих пор не установлена стела "Город воинской славы"?

Читайте об этом в статье "День Республики: праздник без даты"

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Комментарии

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елпидифор
2018-11-15 17:20:46
Хороший заголовок, напомнил секретаря Карельского обкома КПСС Киуру, плохо говорящего по-русски. Был такой анекдот, а может, и правда. Подходит к нему секретарша: Михаил Христофорович, подпишите документ". А он, узрев, что на нем нет числа, со своим чухонским акцентом отвечает: "Пиз...даты". "А ты старый х...", - получил он в ответ. Так что нам и праздники "пиз...даты" отмечать не впервой.
Изя
2018-11-15 17:05:51
Республиканские власти не хотят привязывать торжества к исторической памяти.
А может этот праздник привязать к дню рождения Главы РК или к дню воссоеденения с Крымом ?
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