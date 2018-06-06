День рождения Пушкина в Музыкальном театре отметят показом "Евгения Онегина"

"Евгений Онегин" в Пушкинский день – давняя традиция Музыкального театра Карелии.

Выбор спектакля неслучаен: "Евгений Онегин" Чайковского во всем мире признан самой популярной русской оперой и единственный входит в топ-20 мирового репертуара. В Музыкальном театре постановку этой оперы осуществил народный артист России Юрий Александров.

Главные партии исполнят сегодня заслуженная артистка Карелии Ольга Маслова (Татьяна), лауреат международных конкурсов Игорь Макаров (Онегин), дипломант Международного конкурса Маргарита Чемдуж (Ольга), Иван Подойников (Ленский), заслуженный артист Карелии Андрей Блаховский (Гремин). За дирижерским пультом – Иван Столбов (Санкт-Петербург). Маэстро уже не первый раз дирижирует "Евгением Онегиным" на петрозаводской сцене, и зрители уже успели оценить его профессионализм и яркое прочтение музыкальной партитуры знаменитого спектакля.

В продолжение пушкинской темы в фойе театра откроется выставка - это история спектаклей по произведениям Пушкина на сцене Музыкального театра. В разные годы в театре были поставлены "Пиковая дама", "Алеко", "Бахчисарайский фонтан", "Моцарт и Сальери".

Для книголюбов в этот день действует специальное предложение: по читательскому билету Национальной библиотеки просмотр "Евгения Онегина" обойдется дешевле на 30% .

Начало спектакля в 19 часов.