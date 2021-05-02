День рождения житель Карелии решил отметить краденым алкоголем и икрой

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Петрозаводска при попытке кражи из гипермаркета.

Как сообщили в карельском Управлении Росгвардии, сотрудники отдела вневедомственной охраны прибыли по сигналу тревоги из магазина.

Один из посетителей пытался похитить продукты на сумму более 18 500 рублей.

Как выяснилось при установлении личности, на следующий день у него был день рождения — ему исполнялся 41 год. Отметить торжество мужчина решил с элитным алкоголем и икрой, но вместо этого попал под уголовную статью.