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Новости. Общество
14:18, 06 Февраля 2018

День святого Валентина от автошколы "Престиж"

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Всего неделя осталась до 14 февраля, Дня святого Валентина.

Все ближе день, когда влюбленные начнут обмениваться признаниями, письмами, подарками, открытками-"сердечками" и прочими милыми сувенирами.

При чем тут автошкола "Престиж"? На самом деле все просто: автошкола "Престиж" любит вас! И тех, кто учился, и тех, кто только собирается получать права.

В знак любви и привязанности "Престиж" дарит свою "валентинку" всем желающим учиться в автошколе. С 6 по 19 февраля 2018 года для них действует специальный супервыгодный подарочный тариф "14 февраля"!

По этому тарифу на категорию В можно выучиться всего за 19 900 рублей! Вы думаете, это невозможно? Что это какая-то хитрость? Нет! Это просто подарок ко Дню всех влюбленных, подарок от всей души!

Тысячи людей получили права вместе с "Престижем"! Присоединяйтесь и вы!

Подробности о тарифном плане "14 февраля" по тел 27-45-45 и на сайте prestizh.onego.ru.

Кроме категории В автошкола "Престиж" обучает на категории М, А, А1, ВЕ, С, СЕ, D, DЕ, квадроциклы и снегоходы.

На правах рекламы

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