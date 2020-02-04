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Денег на "северные" молодым бюджетникам нет, заявили в администрации района Карелии

Новости. Экономика
15:02, 05 Февраля 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Руководители районных администраций рассказали, откуда возьмут деньги на реализацию новой инициативы карельского парламента, согласно которой молодые бюджетники без стажа должны получать северные надбавки в полном объеме.

Глава администрации Медвежьегорского муниципального района Сергей Яляев заявил, что поддерживает идею выплат "северных" молодым бюджетникам, не отработавшим необходимый стаж. При этом Яляев отметил, что этот вопрос на данный момент финансово не обеспечен.

"Относимся положительно. А денег на это нет", - сказал Сергей Яляев.

Глава районной администрации пояснил, что соответствующие средства район планирует получить в виде дотации из вышестоящего бюджета.

"Мы же дотационный район, поэтому если нам выделят дополнительную дотацию, то мы будем рады. А поддерживать инициативу надо, потому что -  ну чем отличается проживающий долго или мало: фактически находимся на севере, значит, должны получать больше", - объяснил Сергей Яляев.

Как будут выплачиваться "северные" молодым бюджетникам в других районах, читайте на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-02-05 15:08:04
"Относимся положительно. А денег на это нет", - сказал Сергей Яляев.
В этой фразе итог деятельности инициаторов --- словоблудие и пустота .
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