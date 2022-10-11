Путин поручил в январе провести индексацию зарплат бюджетников

Глава государства поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года.

Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики, передает «РИА Новости».



Глава государства отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на сто процентов». По его словам, нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы.



Путин подчеркнул, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться и целевые ориентиры здесь менять не будут.



Президент уточнил, что для регионов допустимо отклонение до пяти процентов от целевого показателя.



По данным Росстата, к 21 ноября с начала года цены повысились на 10,86 процента. В свою очередь, Банк России прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне 12-13 процентов, а в 2023 году цены, как ожидается, будут расти в диапазоне пяти-семи процентов.



Минэкономразвития считает, что темп инфляции на будущий год составит 5,5 процента.