Деньги для беженцев собирают в храмах и монастырях Карелии

Жителям республики предлагают пожертвовать деньги беженцам из Украины и Донбасса.

По сообщению Петрозаводской и Карельской епархии, деньги от прихожан принимают все храмы и монастыри с 14 октября по 4 ноября.

«Такой сбор средств по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла объявлен по всей церкви. Собранные денежные средства будут перечислены на специальный благотворительный счет Московской Патриархии», — говорится в сообщении епархии.

Православные храмы в Карелии уже проводили сбор пожертвований на нужды беженцев и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Этих денег хватило, чтобы несколько месяцев поддерживать нуждающихся, обеспечивать их вещами, жильем, медицинской и юридической помощью.

«К сожалению, гуманитарная ситуация остается тяжелой. Множество людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться», — говорится в циркулярном письме из Управления делами Московской патриархии.