"Деньги до зарплаты" предлагают полностью запретить: подготовлен законопроект

Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить в стране деятельность микрофинансовых организаций (МФО).

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают признать утратившим силу Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

"Актуальность отмены данного федерального закона обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию", – говорится в пояснительной записке к документу.

Там приводятся данные статистики, характеризующие финансовое рабство населения. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".