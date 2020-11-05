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"Деньги до зарплаты" предлагают полностью запретить: подготовлен законопроект

Новости. Общество
16:00, 06 Ноября 2020
фото: Никита Попов / RBC / TASS
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Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить в стране деятельность микрофинансовых организаций (МФО).

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают признать утратившим силу Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

"Актуальность отмены данного федерального закона обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию", – говорится в пояснительной записке к документу.

Там приводятся данные статистики, характеризующие финансовое рабство населения. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-06 16:43:27
Не факт, что этот законопроект примут.
Эдуард
2020-11-06 16:38:13
Жаль что это всё останется только на бумаге!?! Путин обещал разобраться с грабительскими МФО,но обещание,как и с обманутыми пенсионерами, не выполнил!
Если бы закон этот приняли,то и долги всех кто брал в бандитских МФО надо бы обнулить, но и этого не будет, просто пыль перед выборами ...
Бездельник
2020-11-06 16:32:52
Чем опасны микрозаймы, так это процентной ставкой. Обычная процентная ставка в пределах 2% в день, умножаем на 365 дней и получаем внушительную сумму. Брали 10000 рублей под 2 процента, год не платили и уже должны 73000 рублей, и это без штрафов. Не плохой бизнес, не правда ли? Кто виноват, правильно — вы сами! За последние 2 года более чем на 40% вырос спрос на микрозаймы. Не смотря на то, что с рынка ушло 14% МФО наблюдается рост общего кредитного портфеля до 90 млрд. руб. :)
протестанутый
2020-11-06 17:00:33
Бездельник, кто это вы сами ? Уймись уже, жертва микрозайма. :)
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