Деньги «до зарплаты» стали предлагать не только МФО, но и крупные банки

Банки начали активно переманивать клиентов микрофинансовых организаций (МФК), предлагая им краткосрочные небольшие ссуды.

Опрос, проведенный газетой «КоммерсантЪ», показал, что все больше крупных банков предлагают своим клиентам так называемые займы до зарплаты (до 30 тыс. руб., сроком на месяц).

В большинстве случаев такие продукты рассчитаны на зарплатных клиентов. Такие проекты реализуют Сбербанк, Альфа-банк, Почта-банк, изучают направление и другие крупные игроки.

Тем не менее, эксперты считают, что банки не конкурируют с микрофинансовыми организациями — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».