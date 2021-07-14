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Деньги «до зарплаты» стали предлагать не только МФО, но и крупные банки

Новости. Общество
08:59, 15 Июля 2021
фото: Егор Алеев/ТАСС

Банки начали активно переманивать клиентов микрофинансовых организаций (МФК), предлагая им краткосрочные небольшие ссуды.

Опрос, проведенный газетой «КоммерсантЪ», показал, что все больше крупных банков предлагают своим клиентам так называемые займы до зарплаты (до 30 тыс. руб., сроком на месяц).

В большинстве случаев такие продукты рассчитаны на зарплатных клиентов. Такие проекты реализуют Сбербанк, Альфа-банк, Почта-банк, изучают направление и другие крупные игроки.

Тем не менее, эксперты считают, что банки не конкурируют с микрофинансовыми организациями — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Самуил
2021-07-15 10:19:38
"Никогда не жил взаймы". Ещё бы. Прапора пол-армии растащили; а теперь вообще на полном обеспечении. Лепота!)
кир
2021-07-15 10:07:35
Никогда не жил взаймы и ничего, обошлось.
бюджет
2021-07-15 11:08:31
кир, это в СССР кредитов не брали, курсом бакса и ценой нефти не интересовались. Да и квартиры бесплатные были, а ЖКХ КОПЕЙКИ! Так же, Кир ????
Николай
2021-07-15 09:52:33
Хорошее дело! Молодцы! И процент конечный!
А то МФО грабят народ уже какой год и никто людям помочь не может!
Причем, должникам, если оказался в такой ситуации: мало того что звонят и угрожают, так ещё и через мировых судей, стряпают по два дела, из одного займа и те подписывают ,не разбираясь, потом с должника снимают,с пенсии,к примеру, вместо 6.000 аж 26.000, как у моего соседа, дважды по 13.000 МФО бумаги сделали,судья "подмахнула", и делов то, сейчас в прокуратуру будет обращаться.
Так что займы у банков, это выход!
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