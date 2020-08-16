Сэкономленные на праздновании юбилея Карелии деньги направят на "Дерево дружбы"

Власти сэкономили 167 млн рублей за счет отказа от массовых мероприятий в честь 100-летия Карелии, намеченных на сентябрь 2020 года.

Освободившиеся деньги направили на поддержку бизнеса в период пандемии, социальную помощь и реализацию национальных проектов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии.

Напомним, в апреле глава региона Артур Парфенчиков отменил запланированное на 5 сентября празднование юбилея Карелии из-за пандемии COVID-19.

Также на празднование Дня республики Петрозаводску было выделено более 60 млн рублей. Но поскольку все торжественные мероприятия отменились, эти деньги были перераспределены. Теперь их направят на благоустройство городских территорий, в том числе вокруг знака "Дерево дружбы", укладку искусственного поля на стадионе "Юность", установление санитарно-защитной зоны кладбища "Пески" и ремонт тротуаров и газонов вдоль улицы Московской.

А республиканские власти направили сэкономленные деньги на дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также на поддержку малого и среднего бизнеса, оказавшегося в зоне риска из-за пандемии. Часть средств пошла на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы, трем многодетным семьям для улучшения жилищных условий, а также на региональную часть ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Власти организовали доставку пожилых жителей сел старше 65 лет на диспансеризацию и скрининги в больницы, а также предоставили единовременные выплаты врачам в ходе проекта по обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами. В правительстве республики также отметили, что помимо средств от отмененных массовых праздников на эти цели также направили деньги от сокращения расходов государственной власти и подведомственных учреждений на командировки и оплату проезда к месту отдыха, прием иностранных делегаций и по итогам конкурсных процедур.