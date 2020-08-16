890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Свалка опасных ламп обнаружена под Петрозаводском (ФОТО) 2
16.08.2020 14:23
Теплый понедельник без осадков обещают синоптики в Карелии
16.08.2020 17:00
Глава администрации района в Карелии об остановке очистных: "Пока нам удалось не допустить режима ЧС" 6
16.08.2020 16:00
Стало известно, когда вернется летняя жара
16.08.2020 16:08
Фасады домов в Петрозаводске моют перед ремонтом 4
16.08.2020 14:07
Чистая прибыль "Кареллеспрома" упала более чем в десять раз 4
16.08.2020 16:30

Сэкономленные на праздновании юбилея Карелии деньги направят на "Дерево дружбы"

Новости. Общество
10:28, 17 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Власти сэкономили 167 млн рублей за счет отказа от массовых мероприятий в честь 100-летия Карелии, намеченных на сентябрь 2020 года.

Освободившиеся деньги направили на поддержку бизнеса в период пандемии, социальную помощь и реализацию национальных проектов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Карелии.

Напомним, в апреле глава региона Артур Парфенчиков отменил запланированное на 5 сентября празднование юбилея Карелии из-за пандемии COVID-19.

Также на празднование Дня республики Петрозаводску было выделено более 60 млн рублей. Но поскольку все торжественные мероприятия отменились, эти деньги были перераспределены. Теперь их направят на благоустройство городских территорий, в том числе вокруг знака "Дерево дружбы", укладку искусственного поля на стадионе "Юность", установление санитарно-защитной зоны кладбища "Пески" и ремонт тротуаров и газонов вдоль улицы Московской.

А республиканские власти направили сэкономленные деньги на дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также на поддержку малого и среднего бизнеса, оказавшегося в зоне риска из-за пандемии. Часть средств пошла на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы, трем многодетным семьям для улучшения жилищных условий, а также на региональную часть ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Власти организовали доставку пожилых жителей сел старше 65 лет на диспансеризацию и скрининги в больницы, а также предоставили единовременные выплаты врачам в ходе проекта по обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами. В правительстве республики также отметили, что помимо средств от отмененных массовых праздников на эти цели также направили деньги от сокращения расходов государственной власти и подведомственных учреждений на командировки и оплату проезда к месту отдыха, прием иностранных делегаций и по итогам конкурсных процедур.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-08-17 10:58:55
Несерьезная статья, где суммы, списки получивших подачки бизнесменов?
Изя
2020-08-17 10:48:26
Молодцы чиновники , можно теперь в 4 раз себе зарплату повышать )) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2020, 14:24
Пропавшего 10 дней назад рыбака на озере в Карелии нашли мертвым без лица
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз

Аналитика

14.08.2020 16:07
Обществоведение
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
Заведующий гинекологическим отделением Перинатального центра Карелии Олег Погодин о женском здоровье, "передовой" гинекологии, безграничных возможностях и семье врачей.
Карелию ждет жаркая политическая осень 4
13.08.2020 16:19
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 17
10.08.2020 15:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»