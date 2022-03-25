«Деньги на ветер!»: жители Петрозаводска раскритиковали новые автобусные остановки

Неспособные защитить от непогоды новые остановки общественного транспорта вызвали недовольство жителей Петрозаводска.

Своим мнением поделились подписчики группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Узкие боковые стенки, полностью продуваемые! Они никак не защищают от погодных условий! Толка от них никакого! Того, что одобрил их установку, надо посадить в них и пусть в полной мере прочувствует все „прелести“!», — написал один из подписчиков.

«Зачем такая конструкция? Крытые остановочные пункты должны укрывать людей от дождя, снега, ветра. А такие — что есть, что нет. Деньги на ветер», — согласна еще одна жительница города.