Деньги за аннулированные туры можно вернуть до 31 декабря 2021 года

Туристы с аннулированными из-за коронавируса турами смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря следующего года.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Речь идет о гражданах, которые не позднее 31 марта этого года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Теперь им предложат равнозначный тур с теми же услугами по перевозке, маршруту, месту нахождения гостиницы и ее категорией и питанием. При этом сроки переноса поездки определят по соглашению сторон, подчёркивается в сообщении.

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