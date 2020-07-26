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Деньги за аннулированные туры можно вернуть до 31 декабря 2021 года

Новости. Общество
22:26, 26 Июля 2020
фото: pixabay
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Туристы с аннулированными из-за коронавируса турами смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря следующего года.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Речь идет о гражданах, которые не позднее 31 марта этого года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Теперь им предложат равнозначный тур с теми же услугами по перевозке, маршруту, месту нахождения гостиницы и ее категорией и питанием. При этом сроки переноса поездки определят по соглашению сторон, подчёркивается в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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