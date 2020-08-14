Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отчиталась о доходах за 2019 год

Официальный портал Госдумы РФ опубликовал декларации о доходах депутатов.

Согласно декларации, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко заработала за 2019 год свыше 8 млн рублей. По сравнению с позапрошлым годом ее доход увеличился более чем на 600 тысяч рублей.

В собственности у Пивненко по-прежнему земельный участок площадью 2,5 тысячи кв м, квартира площадью 137,3 кв м, дом 103,5 кв. м, баня 45 кв м, два гаража по 40,6 и 24 кв м.

В Москве у народной избранницы квартира, предоставленная на срок депутатских полномочий, площадью 84,8 кв. м.