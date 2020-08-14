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Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отчиталась о доходах за 2019 год

Новости. Общество
09:44, 15 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Официальный портал Госдумы РФ опубликовал декларации о доходах депутатов.

Согласно декларации, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко заработала за 2019 год свыше 8 млн рублей. По сравнению с позапрошлым годом ее доход увеличился более чем на 600 тысяч рублей.

В собственности у Пивненко по-прежнему земельный участок площадью 2,5 тысячи кв м, квартира площадью 137,3 кв м, дом 103,5 кв. м, баня 45 кв м, два гаража по 40,6 и 24 кв м.

В Москве у народной избранницы квартира, предоставленная на срок депутатских полномочий, площадью 84,8 кв. м.

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Комментарии

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nae
2020-08-15 09:50:51
Хорошая банька у депутата. Побольше, чем у некоторых квартира. И доход прекрасный почти 700 тысяч в месяц. Поболее, чем у многих за год. Можно порадоваться за депутата.
кир
2020-08-15 10:06:37
nae, у тебя радость завидущая. Со слезами на глазах. :)
Off
2020-08-15 10:04:48
nae, это, не учитывая услуги лоббизма.
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