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Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отказалась обсуждать ситуацию в Белоруссии на международной встрече

Новости. Политика
16:59, 24 Августа 2020
фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"
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Депутат Государственной Думы от Карелии Валентина Пивненко пресекла попытки иностранных участников обсудить ситуацию в Белоруссии в ходе международной конференции.

Валентина Пивненко предложила не поднимать тему массовых волнений в Белоруссии, которую планировали обсудить иностранные участники в процессе 29-й Парламентской Конференции Балтийского моря. Об этом сообщает сайт Госдумы страны.

Представители Литовской Республики подняли тему выборов в Беларуси, в ответ на что руководитель постоянной делегации Федерального Собрания РФ в ПКБМ Валентина Пивненко призвала не политизировать заседание. По оценке Пивненко, эта тема не соответствовала повестке заседания.

"Их приоритетом стали события в Беларуси. Делегация РФ четко, ясно и конкретно высказала свое мнение по данному вопросу, ссылаясь на те договоренности и на те переговоры, которые состоялись между министрами иностранных дел, а также между нашим Президентом Владимиром Путиным и Канцлером ФРГ Ангелой Меркель о том, что РФ поддерживает политику невмешательства во внутренние дела Беларуси", — сказала Валентина Пивненко.

"ПКБМ не политическая организация, а Беларусь не является ни членом, ни наблюдателем", — отметила она.

"Также я сослалась на заявление, которое недавно было сделано Председателем ГД, Председателем Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеславом Володиным и его белорусским коллегой — Председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко, о том, что недопустимо вмешательство извне в ситуацию в наших странах", — приводит сайт Думы слова Пивненко. 

Помимо этого, Пивненко высказала свою оценку о событиях в Белоруссии. 

"Беларусь является самостоятельной, демократической страной, в которой прошли выборы на основе Конституции и норм избирательного права", – сказала она.

Напомним, в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК страны Лукашенко набрал 80,1%, его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10,1%. Когда избирательные участки были закрыты, на улицы белорусских городов начали выходить протестующие, выражая несогласие с результатами выборов. Люди считают, что итоги голосования были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Белорусские силовики приступили к жестким разгонам протестующих и массовым задержаниям. Есть пострадавшие и погибшие.

Ранее сообщалось, что одиночный пикет в поддержку народа Белоруссии прошел в Петрозаводске.

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