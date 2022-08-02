Депутат Госдумы получил 10 лет колонии за рекордную взятку в 3,25 миллиарда рублей

Суд лишил его государственных наград и права занимать руководящие должности после отбытия наказания.

Московский городской суд приговорил в среду к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, наказание депутату назначено заочно из-за его неявки на оглашение приговора.

«Признать Белоусова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Назначить подсудимому 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 млн рублей», — говорится в приговоре судьи Андрея Гурова. При этом суд уточнил, что наказание депутату назначено заочно в связи с тем, что он не явился на второй день оглашения приговора.

Как отметил судья, Белоусов совершил корыстное и особо тяжкое преступление, его исправление возможно только в условиях изоляции от обществ. Суд лишил его государственных наград и права занимать руководящие должности после отбытия наказания.

Теща депутата Маргарита Бутакова получила четыре года условно.

Суд взыскал в пользу государства с обвиняемых Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой размер полученной им взятки в 3,25 млрд рублей. «Взыскать солидарно в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки в размере 3,25 млрд рублей», — говорится в приговоре. Изъятые у фигурантов дела в ходе расследования денежные средства и недвижимость будут взысканы в счет погашения ущерба, отметил судья.

Для заключения под стражу депутата Белоусова в рамках приговора по делу о взятке не требуется разрешение Госдумы, сообщили в суде. При наличии оснований Белоусов, не явившийся на оглашение приговора, будет объявлен в розыск.