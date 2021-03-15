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Депутат Госдумы раскрыл реальный уровень бедности в России

Новости. Общество
20:40, 15 Марта 2021
фото: © Рixabay/fantareis
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При подсчете уровня бедности методом лишения соответствующий показатель в России будет в два раза выше, чем говорится в официальной статистике.

Об этом URA.RU заявил депутат от КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

"Бедность у нас достигла крайних размеров. По официальной статистике она порядка 20%. А если посчитать, есть такая методика лишений, я думаю, она более правильна, и тогда будет где-то 40%", — высказался в беседе с URA.RU Коломейцев. Депутат напомнил слова экс-министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина 2018 года о том, что 70% от всего количества бедных граждан России составляют семьи с детьми.

По словам Коломейцева, в России перевернутая система бедности. Он объяснил это тем, что в стране даже работающие могут быть бедными.

Методика лишений при подсчете уровня бедности основывается на прямом анализе степени удовлетворения потребностей. Сам перечень лишений определяется или экспертным путем, или с помощью самих респондентов. Например, в перечне могут быть вопросы о том, обладает ли опрашиваемый возможностью позволить себе мясные или рыбные блюда хотя бы два раза в неделю или сможет ли он сделать ремонт в квартире в случае крайней необходимости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2020 году уровень бедности в России составил 13,5%. Он подчеркнул, что к 2030 году планируется снизить этот показатель до 6,5%, пишет RT.

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