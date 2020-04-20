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Депутат из Прионежья вышел в полуфинал всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика"

Новости. Общество
16:05, 21 Апреля 2020
фото: © из архива Алексея Головинкина
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Алексей Головинкин неожиданно для всех стал полуфиналистом всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика".

Недавно стали известны результаты отборочного этапа престижного всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика", который по поручению президента занимается отбором будущих кандидатов в депутаты федерального уровня. Перспективные политики, которые обладают достаточными знаниями и навыками для законотворческой деятельности, выявляются по итогам тестов и голосования. Из более чем 33 тысяч претендентов и около 9 тысяч участников со всей России, допущенных к выполнению работ, по результатам первых тестов (задания по политологии, юриспруденции, истории, информационным технологиям, кейсы по управлению) выбрали 540 политиков, которые выйдут в полуфинал.

От Карелии это всего 3 человека. И если двое из них – это достаточно известные в республике люди – действующий депутат Заксобрания, один из лидеров регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина и руководитель карельских профсоюзов Илья Косенков, – то третий победитель - это совершенно новая и неожиданная для всех фигура. В полуфинал конкурса от Карелии вышел молодой депутат Прионежского районного совета Алексей Головинкин.

Оказалось, что Алексей Головинкин работает директором управляющей компании "Сампо", которую сам же создал с нуля. Вся его общественная деятельность связана со сферой ЖКХ, в том числе – на уровне Общественного совета при Госкомитете Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору, в который он входит. А началось все с того, что Алексей давал бесплатные консультации жителям, которых переселяли из аварийного жилья. Защита их прав привела к тому, что Головинкина избрали депутатом от поселка Мелиоративный, а затем он вошел в Прионежский районный совет.

Подробнее о деятельности депутата читайте в материале "Кто такой Головинкин?".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-04-21 16:30:48
Странно. На Адвего заказывали всякую шушеру, голос от 20 до 55 рублей, но такого - не покупали...
Изя
2020-04-21 16:26:16
Родственник что ли или внебрачный сын усатого мужика ??
новый
2020-04-21 16:18:05
Толковый мальчик-2
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