Депутат из свадебного кортежа, проехавшего по Петрозаводску, покинул Молодежный парламент

Сеймур Исмаилов решил уйти из Молодежного парламента на внеплановом собрании.

В официальной группе Молодежного парламента во "Вконтакте" появилась информация о том, что Сеймур Исмаилов уходит из паралмента.

"Несмотря на принятое решение, Сеймур не планирует прекращать общественную деятельность, он заверил Молодежный парламент, что в ближайшее время планирует реабилитировать своё имя активной и плодотворной работой в сфере безопасности дорожного движения", – сообщается в паблике.

Напомним, вечером 26 ноября кортеж нагло пересек пр. Ленина и ул. Анахона 26. По данному факту в УМВД России по Петрозаводску возбуждено дело по факту административного правонарушения. Проводится проверка.

Депутат Молодежного парламента Сеймур Исмаилов был одним из участников свадебного кортежа.