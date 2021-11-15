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Депутат Леонид Лиминчук считает, что противники QR-кодов в Карелии преследуют политические цели

Новости. Общество
12:01, 09 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание РК

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Оппозиционные фракции в парламенте Карелии используют дискуссию о QR-кодах в своих политических целях, чтобы расколоть общество, считает депутат Леонид Лиминчук.

Об этом парламентарий заявил сегодня на заседании Законодательного собрания при обсуждении проекта изменений в федеральном законодательстве, предусматривающих временное введение QR-кодов в общественных местах.

Он отреагировал на выступления ряда депутатов против законопроекта.

«Вы используете эту ситуацию, чтобы мобилизовать свои политические структуры и противопоставить себя партии власти, и, в принципе, всему обществу. Оппозиции надо изменить свои политические практики и не испытывать общество на прочность. Плюсов вам это точно не добавит, а жизни людей мы теряем», - сказал депутат.

По его мнению, в недоверии части населения к вакцинации виноваты, в том числе, представители оппозиции, которые распространяли недостоверную информацию о российских вакцинах.

Леонид Лиминчук отметил, что введение QR-кодов необходимо для стимулирования вакцинации.

«Я глубоко убежден, что обсуждать вакцинопрофилактику бессмысленно, потому что это безусловное благо для всех жителей. Мы просто обязаны идти по этому пути. Риски, которые несут вирусные инфекции, слишком большие. А QR-коды – это стимулирование вакцинации. Мы должны прекратить терять жизни наших людей. Мы не должны идти по пути соглашательства с той частью населения, которая почему-то не считает возможным принимать эти условия», - добавил депутат.

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