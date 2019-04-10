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Новости. Общество
20:40, 10 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Захаров

Депутат Лев Шлосберг подготовил законопроект о неуважении власти к народу

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Председатель псковского отделения "Яблока" и депутат областного собрания Лев Шлосберг подготовил пакет из трех законопроектов о "неуважении власти к народу".

В пояснительной записке указано, что документ "направлен на урегулирование дисбаланса публичных и частных интересов", который возник после принятия закона о "неуважении к власти", сообщается на сайте "Дождя".

Документ предполагает введение административной ответственности за действия, "выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией России правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма".

Наказание за "неуважении к народу" предполагает штрафы до одного миллиона рублей, обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест до 30 суток.

Шлосберг также предложил ввести ответственность за принятие законов, которые суд посчитает проявлением неуважение к правам и свободам человека.

Закон об оскорблении власти в интернете вступил в силу 29 марта. Он предусматривает штрафы до 300 тысяч рублей и до 15 суток ареста за проявление "явного неуважения в неприличной форме" к государственным символам и органам власти. Согласно данным "Левада-центра", большинство россиян (52%) не одобряют инициативу.

В начале апреля Верховный суд России отказался принять с требованием отменить закон о "неуважении к власти", который подал политик Дмитрий Гудков.

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