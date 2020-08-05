Депутат нашел способ защитить от голубей отремонтированные фасады домов в Петрозаводске

Подрядчик уже четыре раза перекрашивал фасад дома на Ленина, 37 из-за отходов жизнедеятельности голубей.

В ходе выездного совещания на площади Гагарина, которое провела сегодня глава Петрозаводска Ирина Мирошник, депутат Петросовета Виталий Голов обратил внимание на проблемы, возникающие у подрядчика, занимающегося ремонтом фасадов домов.

"Есть несознательные жители, которые прикармливают голубей. И уже началась порча фасада. На Ленина, 37 голуби сидят на колоннах", - городской парламентарий.

По словам директора подрядной организации "Стройинвест" Максима Сокурова, в доме, где фасад пачкают отходами своей жизнедеятельности голуби, живут две женщины. Именно они постоянно кормят птиц.

"Фасад нами покрашен четвертый раз. Перед самым завершением всех работ мы покрасим его еще раз и дополнительно покроем антивандальным покрытием, чтобы не красить раз в неделю", - сказал подрядчик.

По мнению депутата Петросовета Голова, в данном случае нужно привлекать управляющие организации или ТСЖ.

"Необходимо, чтобы они устанавливали специальные защитные сооружения от голубей – противоголубятные штыри. И, конечно, нужно жителей призвать, чтобы они бережно относились к своим фасадам", - считает Виталий Голов.