Депутат назвал бюджет Петрозаводска "антинародным"

Представитель комиссии Петрозаводского городского совета выслушал доклад о бюджете карельской столицы на 2019 год и назвал его "мрачным" и "антинародным".

"У нас бюджет получается мрачный опять, антинародный. У нас социальная жизнь в городе ухудшается, грубо говоря. Город порастает в мусоре… Федеральные инвестиции мы практически не привлекаем. Дальше, в принципе, столетие республики на носу - за эти три года можно составить какой-то проект программ, чтобы привлечь хотя бы федеральных инвесторов сюда; навести в городе порядок, сделать более чистым город", - заявил депутат горсовета Александр Чехович на заседании постоянной комиссии Петрозаводского городского совета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию.

Чехович также указал на то, что в городе нет пляжей, и назвал "ужасом" ситуацию в Песках.

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