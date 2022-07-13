Депутат обозвал «нафигацией» таблички на остановках общественного транспорта в Петрозаводске

Таблички с номерами маршрутов автобусов и троллейбусов на остановках общественного транспорта в Петрозаводске вводят в заблуждение пассажиров.

Об этом заявил депутат парламента республики Ройне Изюмов после того, как побывал на остановке у торгового центра «Макси».

«О том, что здесь ходит пятый автобус, на остановке ни слова. На табличке указаны лишь три троллейбуса — 1, 4, 6. Это при том, что 4-го троллейбуса давно уже не существует, а номер 6 здесь вообще не ходит. Про автобусы вообще тишина — догадайтесь, люди, сами», — написал Изюмов на своей странице Вконтакте.



По его словам, он направил обращение городским властям с просьбой принять меры.

«А пока это, к сожалению, не навигация, а наФигация, которая не обновляется годами, а где-то десятилетиями», — добавил депутат.