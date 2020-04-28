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Депутат парламента Карелии: "Конфликт в Сортавале не завершен"

Новости. Политика
15:10, 29 Апреля 2020
фото: © сайт Законодательного собрания РК/karelia-zs.ru
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Депутат Законодательного собрания республики Александр Федичев инициирует отмену закона о роспуске горсовета Сортавалы.

Об этом карельский парламентарий заявил "Столице на Онего", комментируя определение судебной коллегии по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которое поставило под сомнение законность муниципальных выборов в Сортавале, состоявшихся 1 марта. Напомним, суд в Санкт-Петербурге отменил решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в "непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд". Эти решения карельских судов послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске прежнего состава Сортавальского горсовета, после чего в районном центре были назначены досрочные выборы в представительный орган местного самоуправления.

"Понятно, что Сортавальское городское поселение уже вошло в политический конфликт около года назад, когда было принято решение идти по пути блокирования деятельности горсовета и создания ситуации для его роспуска. Тем, кто все это организовал, казалось, что конфликт разрешен первого марта. Но сегодня очевидно, что он не закончился, и нам ничего не остается, как вернуть ситуацию назад, восстановить прежний городской совет и возобновить нормальную деятельность местного самоуправления. Иначе мы получаем в Сортавале два городских совета: один – легитимный, а другой – зачем-то избранный первого марта при легитимном совете. Я считаю, что парламенту Карелии необходимо отменять закон о роспуске Сортавальского горсовета, принятый в прошлом году, и правовые основания для этого, безусловно, имеются. Единственным основанием для роспуска горсовета являлось судебное решение, а на сегодняшний день такого судебного решения нет. Даже если оно появится в ближайшем будущем, это будет совершенно другое судебное решение, которое, если устоит в судебных инстанциях, даст право Законодательному собранию Карелии на роспуск представительного органа местного самоуправления", – заметил Александр Федичев.

По словам депутата, он выступит с инициативой отмены республиканского закона о роспуске Сортавальского горсовета в течение сегодняшнего дня.

Читайте подробнее в статье "Получили два совета".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-29 16:02:26
Надо идти дальше. Где флэшмоб о роспуске законодательного собрания и присоединении нашей территории к Ленинградской области? Сколько народу высвободится? Немерено! Из Петербурга управлять можно. Параметров мало, легко справятся. Цифровой век на дворе. :)
Штази
2020-04-29 15:29:52
Свободное волеизъявление граждан, уже избравших новый состав городского совета, выше решения суда.
новый
2020-04-29 15:22:51
Федичев, хде Петеляева ? Куда бабулю подевал ?
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