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Депутат Петросовета Анишин объяснил, почему в Петрозаводске врачи иногда не приезжают на вызов

Новости. Общество
11:26, 09 Ноября 2020
фото: © Петрозаводский городской Совет
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Александр Анишин призывал петрозаводчан воздержаться от лишних жалоб в адрес врачей, которые трудятся на пределе своих сил, сообщили в Петросовете.

Председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию Александр Анишин обратил внимание на необоснованность некоторых обращений граждан и призвал петрозаводчан поддержать медицинских работников, борющихся за жизнь пациентов в экстремально сложных условиях пандемии коронавируса.

Депутат рассказал, что в последние недели увеличилось количество жалоб от горожан на работу учреждений здравоохранения Петрозаводска. Граждане сообщают, что врачи не всегда приходят к ним домой по первому обращению и вместо этого оказывают консультации по телефону.

"Мы все должны понимать, что на сегодняшний день это вынужденная мера, которая продиктована объективными причинами. Главная из них – острый дефицит медработников, способных оказывать квалифицированную помощь заболевшим. Не секрет, что сейчас система здравоохранения не только в нашей стране или в нашем городе, но и во всем мире испытывает колоссальную нагрузку из-за резкого роста числа заболевших и традиционными сезонными респираторными вирусными заболеваниями, и новой опасной инфекцией COVID-19. Но, к примеру, за одним участковым терапевтом петрозаводской поликлиники закреплено порядка двух тысяч пациентов, проживающих на участке. И в среднем около половины из них в данный сложный эпидемиологический период болеет самыми различными заболеваниями. При этом часть врачей также находится на больничном, что удваивает, а то и утраивает нагрузку на оставшихся специалистов. Поэтому для того, чтобы оказать помощь максимальному числу больных, консультации медработниками оказываются по телефону. Естественно, делается это только в легких случаях, когда нет прямой угрозы жизни обратившемуся в лечебное учреждение", - объяснил депутат Александр Анишин.

В свою очередь председатель постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по здравоохранению, экологии и социальному развитию призвал горожан с пониманием отнестись к возникающим сложностям.

"Каждый из нас уже заметил и ощутил на себе, что пандемия вносит свои коррективы не только в деятельность врачей и медучреждений нашего города, но и в привычный уклад всей нашей жизни. COVID-19 – это наша общая беда. И преодолеть все сложности мы можем только вместе. В связи с этим призываю граждан с понимаем отнестись к трудностям, ведь они носят временный характер, а также воздержаться от лишних жалоб в адрес врачей, которые сейчас трудятся на пределе своих сил. Это избавит их от дополнительной бюрократической бумажной работы. Ведь, возможно, в тот момент, когда мы по незначительному поводу требуем доктора на дом, ждем от него подробных разъяснений, почему он срочно к нам не приехал, этот врач спасает чью-то жизнь", - подчеркнул Александр Анишин.

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Комментарии

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Протестанутый кир
2020-11-09 13:35:10
Почти прикончили здравоохранение, но тут этот Ковид все карты перепутал,надо что то придумывать чтобы хоть как то оправдать сокращение расходов на медицину и образование!?!
В районах отдалённых можно только представить что творится, ежели там оптимизировали почти все медпункты....
протестанутый
2020-11-09 13:03:03
Анишин красава. Напомнил либерашкам кто здесь власть
Leopol'd
2020-11-09 12:55:37
Больным сразу полегчало!
карел
2020-11-09 12:35:34
Он дохтор что ли ? 
User
2020-11-09 13:20:08
карел, он лекарь. Вон как складно лечит.
zanoza
2020-11-09 12:20:48
Не Ковид беда, а беда в тех действиях властей по оптимизации здравоохранения, которые и привели к такому плачевному результату. Нам не надо за весь мир говорить, вы ответьте за свою страну и за свой регион. Не вашими ли руками проводилась вся эта вредоносная оптимизация медицины?
кир
2020-11-09 11:39:31
Снизил нервное напряжение для Оффа. А то у него вохбуждение. При этом он бормочет про каких-то социопатов и голосованием на пеньках. Каждый день. Явно не в себе. :)
Гость
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