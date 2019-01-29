Депутат Петросовета Анишин предложил ввести в России десятидневный "отпуск по болезни"

Депутат горсовета Петрозаводска Александр Анишин считает, что в случае легкого недомогания, работнику нужно предоставлять возможность пропуска одного или нескольких дней при согласовании с работодателем, но без больничного листа.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, с предложением рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы о внесении соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ Александр Анишин обратился в парламент Карелии.

Подобная практика, по данным пресс-службы, существует в ряде стран Европы, например, в Финляндии. В случае незначительной простуды работник имеет право в устной форме известить об этом работодателя и остаться дома на два-три дня без предоставления больничного бюллетеня от врача. При этом пропущенные дни трудящимся финнам оплачиваются полностью.

"В нашей стране люди вынуждены вызывать доктора и получать у него больничный даже при легком недомогании, иначе - прогул. Либо переносить заболевание "на ногах", рискуя здоровьем и способствуя тем самым распространению болезнетворных микробов среди коллег по работе. А ведь зачастую для выздоровления достаточно отлежаться всего пару дней", - полагает депутат Александр Анишин.

В настоящее время Трудовым кодексом РФ для работника предусмотрено предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск без сохранения заработной платы, а также при временной нетрудоспособности, подтверждаемой больничным листом, выдаваемым в установленном законом порядке, за работником сохраняется место работы и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.

Установление определенного количества дней (как вариант, 10 дней в год) в течение которых работник при легком недомогании может при согласовании с руководством отсутствовать на рабочем месте без больничного листа с сохранением зарплаты, рабочего места и должности - может стать еще одним правовым механизмом регулирования взаимоотношений работника и работодателя, считает депутат.

При этом принятие соответствующих поправок в российское трудовое законодательство, отмечается в депутатском обращении, имеет ряд преимуществ. Среди них: "снижение нагрузки в работе участковых терапевтов, поскольку даже при легком недомогании работник обращается к врачу с целью получить больничный лист и обосновать свое отсутствие на рабочем месте; снижение расходов фонда обязательного медицинского страхования или работодателя; экономия трудозатрат, связанных с администрированием вопросов с выпиской, контролем за правильностью оформления и выплатой денежных средств по больничным листам; отсутствие для работника риска повторного инфицирования при закрытии больничного листа".