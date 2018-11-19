Депутат Петросовета Анна Васильева помогла петрозаводчанке получить материнский капитал

Депутат горсовета Анна Васильева лично защищала в судебных инстанциях интересы жительницы Петрозаводска, сообщила пресс-служба Петросовета.

За помощью к депутату горсовета от фракции ЛДПР Анне Васильевой обратилась жительница Виктория Кудрявая, у которой возникли сложности при покупке квартиры за счет материнского капитала. Петрозаводчанка приобрела квартиру в январе 2018 года и переехала в нее вместе с малолетней дочерью.

Согласно договору Виктория Кудрявая перечислила деньги продавцу, а оставшуюся часть должна была погасить после получения материнского капитала. Однако, подав заявление на выплату материнского капитала, она получила отказ. Пенсионный фонд мотивировал это тем, что в марте текущего года данный дом был признан аварийным. При этом государственная структура не учитывала, что дом признан аварийным лишь спустя три месяца после покупки квартиры и молодая мама просто не могла этого предвидеть.

Анна Васильева как практикующий юрист решила лично защищать нарушенное право петрозаводчанки в суде. Первая инстанция встала на сторону Пенсионного фонда. Однако Анне Васильевой удалось донести до судьи апелляционной инстанции, что такое решение незаконно. Верховный суд Карелии обязал Пенсионный фонд выплатить Виктории Кудрявой положенный материнский капитал, добавили в пресс-службе.